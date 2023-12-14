Психолог Копылова посоветовала составить реалистичный план перед Новым годом

Психолог Иляна Копылова рекомендовала составить реалистичный план перед Новым годом, чтобы избежать выгорания.

«Реалистичные задачи помогут достичь желаемого и не выгореть в середине пути. Если на рабочий проект нужен месяц, не пытайтесь закрыть его за десять дней до Нового года», — сказала Копылова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По её словам, можно перенести часть задач на следующий год.

«Например, вы вряд ли начнёте правильно питаться и наладите все рабочие процессы за последние две недели этого года. Растяните их во времени — так вы получите более качественный результат», — считает эксперт.

Как отметила Копылова, важно не требовать от себя невозможного и не загонять себя в рамки.

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