Подмосковье вошло в топ национального рейтинга научно-технического развития
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1».
«В третьем блоке рейтинга, где оценивалась среда для работы исследователей, Подмосковье стало первым. В блоке «Органы власти» Московская область разделила два первых места с Нижегородской областью, набрав одинаковое количество баллов», — сказала Зиновьева.
Рейтинг ежегодно составляет Министерство науки и высшего образования России. Каждый показатель оценивается по 100-балльной шкале.
Ранее сообщалось, что товарооборот Приморского края с Китаем вырос на 35%.