RT в Telegram
Подпишись

Подмосковье вошло в топ национального рейтинга научно-технического развития

Короткая ссылка
Зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что регион вошёл в пятёрку лидеров ежегодного национального рейтинга научно-технического развития.
Подмосковье вошло в топ национального рейтинга научно-технического развития
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«В третьем блоке рейтинга, где оценивалась среда для работы исследователей, Подмосковье стало первым. В блоке «Органы власти» Московская область разделила два первых места с Нижегородской областью, набрав одинаковое количество баллов», — сказала Зиновьева.

Рейтинг ежегодно составляет Министерство науки и высшего образования России. Каждый показатель оценивается по 100-балльной шкале.

Ранее сообщалось, что товарооборот Приморского края с Китаем вырос на 35%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить