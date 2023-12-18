Суд в Москве на полгода уменьшил срок братьям Магомедовым

Мосгорсуд на полгода уменьшил приговор совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову за хищение 11 млрд рублей, его брату Магомеду Магомедову срок также сократили на шесть месяцев.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Приговор Мещанского суда Москвы изменить… назначить Магомедову Зиявудину наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет и шесть месяцев», — сказали в суде.

Магомеду Магомедову суд уменьшил наказание до 17,5 года колонии.

Уточняется, что суд исключил из текста приговора ссылки на некоторые показания свидетелей. Кроме того, из приговора исключены статьи УК России, по которым вышли сроки давности.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 млрд рублей. Также ему назначен штраф в размере 2,5 млн рублей.

Его брат Магомед Магомедов осуждён на 18 лет колонии строгого режима с аналогичным штрафом.

Также суд конфисковал у Зиявудина Магомедова доли в группах Fesco и «Сумма».