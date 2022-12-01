Суд конфисковал у Зиявудина Магомедова доли в группах Fesco и «Сумма»

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Мещанский суд столицы конфисковал у Зиявудина Магомедова доли в группах Fesco и «Сумма».
Суд конфисковал у Зиявудина Магомедова доли в группах Fesco и «Сумма»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на решение судьи. 

«Конфисковать… акции группы компаний ОАО «Сумма»... 100% доли в юридических лицах... ООО УК «Транспортная группа Fesco», — заявила судья.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 млрд рублей. Также ему назначен штраф в размере 2,5 млн рублей.

Его брат Магомед Магомедов осуждён на 18 лет колонии строгого режима с аналогичным штрафом.

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