Суд в Москве дал владельцу «Суммы» Магомедову 19 лет колонии

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Мещанский суд Москвы приговорил владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 млрд рублей.
Суд в Москве дал владельцу «Суммы» Магомедову 19 лет колонии
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет… в колонии строгого режима, со штрафом в 2,5 миллиона рублей», — заявила судья Олеся Менделеева.

Его брат Магомед Магомедов осуждён на 18 лет колонии строгого режима с аналогичным штрафом.

Суд постановил также конфисковать имущество фигурантов.

Ранее прокурор запросил для владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова 24 года колонии. Дополнительно прокурор попросил оштрафовать братьев на 1,5 млн рублей каждого.

11 мая 2018 года Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.

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