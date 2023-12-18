В Екатеринбурге сообщили о тяжёлом состоянии найденного в сугробе младенца

Медики оценивают состояние младенца, которого мать выбросила в сугроб в Екатеринбурге 15 декабря, как тяжёлое, но стабильное.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Минздрава Свердловской области.

Врачи сняли пострадавшего ребёнка с ИВЛ и готовят его к переводу из реанимации в отделение патологии новорождённых.

«Ребёнку оказывается вся необходимая медпомощь», — заявили в ведомстве.

Выброшенного ребёнка обнаружил случайный прохожий, он вызвал скорую.

Ранее сообщалось, что раскрыта личность 20-летней матери новорождённого, которая положила ребёнка в пакет и отнесла в сугроб под окнами квартиры, в которой проживала.