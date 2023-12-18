Депздрав Москвы назвал штатным скопление машин у инфекционных больниц

Департамент здравоохранения Москвы назвал штатной ситуацию со скоплением машин скорой помощи у инфекционной больницы. Так там прокомментировали сообщения об очередях автомобилей скорой помощи.

Как напомнил департамент, рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Москве замедлился, никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет. В новом комплексе Инфекционной клинической больницы №1 при этом есть 12 боксов, а сама больница рассчитана на 1 тыс. коек.

«Пока идёт осмотр и оформление пациента, машина ожидает врача. В это время к каждому боксу может подъехать следующая машина с пациентом», — пояснили в ведомстве.

Нахождение на территории одновременно до 24 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

«В городе достаточно коек для приёма больных с инфекционными заболеваниями с необходимым неснижаемым запасом коечного фонда», — добавили там.

13 декабря Департамент здравоохранения Москвы опроверг распространившуюся информацию о якобы массовой заболеваемости пневмонией у школьников.