RT в Telegram
Подпишись

Педиатр Гладченко: зимой прогулки детей при кашле и насморке следует ограничить

Короткая ссылка
Детский пульмонолог, педиатр клиники «Ниармедик» на Полежаевской Ольга Гладченко рассказала, что не всем детям сразу после перенесённого ОРВИ можно гулять.
Педиатр Гладченко: зимой прогулки детей при кашле и насморке следует ограничить
  • Gettyimages.ru

В некоторых случаях холодный воздух может усилить кашель, а вот при коклюше показаны прогулки в любое время года при температуре не ниже -15 °С, уточнила Гладченко в разговоре с «Газетой.Ru».  

Кроме того, прогулки противопоказаны при высокой температуре, ознобе, тошноте или рвоте, а также чувстве слабости. В этих случаях нужно соблюдать постельный режим и часто проветривать помещение, сказала педиатр.

Также стоит ограничить прогулки в случае сильного насморка у ребёнка до 30 минут. Наряду с этим следует воздержаться от прогулок при конъюнктивите в ветреную погоду, добавила Гладченко.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить