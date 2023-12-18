Педиатр Гладченко: зимой прогулки детей при кашле и насморке следует ограничить

Детский пульмонолог, педиатр клиники «Ниармедик» на Полежаевской Ольга Гладченко рассказала, что не всем детям сразу после перенесённого ОРВИ можно гулять.

В некоторых случаях холодный воздух может усилить кашель, а вот при коклюше показаны прогулки в любое время года при температуре не ниже -15 °С, уточнила Гладченко в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, прогулки противопоказаны при высокой температуре, ознобе, тошноте или рвоте, а также чувстве слабости. В этих случаях нужно соблюдать постельный режим и часто проветривать помещение, сказала педиатр.

Также стоит ограничить прогулки в случае сильного насморка у ребёнка до 30 минут. Наряду с этим следует воздержаться от прогулок при конъюнктивите в ветреную погоду, добавила Гладченко.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.