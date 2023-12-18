Учитель рассказала о бойце, оставившем последнюю просьбу на стене в Марьинке

Классный руководитель российского военнослужащего Романа Рудакова, который оставил на стене в Марьинке последнее послание для своей семьи, рассказала RT, каким боец был в школьные годы.

По словам Марины Фроленко, она знала Романа с пятого класса как воспитанного, вежливого и скромного человека.

Она рассказала, что к ней в класс Рудаков пришёл вместе с братом и больше всего ей запомнилось, как Роман опекал его и всегда старался помочь.

Учитель также показала фото Романа в 15-летнем возрасте. Она добавила, что в школе многие просто отказываются верить в его гибель.

Ранее российские бойцы во время зачистки города Марьинки в ДНР от украинских боевиков обнаружили последнее послание солдата ВС России Романа Рудакова из Батайска, в котором он попросил позаботиться о его родных.