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В России предложили обучать школьников собирать квадрокоптеры

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Министерство просвещения России рекомендовало организовать обучение школьников принципам сборки и эксплуатации беспилотников.
В России предложили обучать школьников собирать квадрокоптеры
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что в рамках проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» к концу 2030 года в школах собираются оборудовать 4872 специализированных класса и 380 центров практической подготовки.

Для учащихся создадут большие и малые полётные зоны для испытаний БПЛА, ремонтные станции, зоны 3D-печати и не менее 12 рабочих мест в классе, оснащённых компьютерами.

Основная задача проекта — общие для всех школ условия, позволяющие обеспечить массовый доступ учащихся к новой дисциплине — разработка, производство и использование беспилотных авиасистем.

Ранее сообщалось, что в школьный курс предлагают включить информацию о БПЛА и общевойсковых боях.

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