В школьный курс предлагают включить информацию о БПЛА и общевойсковом бое

В школах России на предмете «Основы безопасности и защиты Родины» предлагается формировать у учащихся представления о современном общевойсковом бое с применением беспилотников. Такой проект приказа опубликовало Минпросвещения.

Так, согласно документу, предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на базовом уровне должен формировать знания об элементах начальной военной подготовки.

Также требования к предметным результатам освоения курса должны отражать «сформированность представлений о современном общевойсковом бое» и «понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя».

«В том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — говорится в документе.

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров ранее предложил рассмотреть вопрос о внедрении в школьную программу обучения (либо создания внеклассных государственных секций и кружков) предметов, связанных с управлением/изучением/конструированием беспилотников.