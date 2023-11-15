В школьный курс предлагают включить информацию о БПЛА и общевойсковом бое
Так, согласно документу, предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на базовом уровне должен формировать знания об элементах начальной военной подготовки.
Также требования к предметным результатам освоения курса должны отражать «сформированность представлений о современном общевойсковом бое» и «понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя».
«В том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — говорится в документе.
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров ранее предложил рассмотреть вопрос о внедрении в школьную программу обучения (либо создания внеклассных государственных секций и кружков) предметов, связанных с управлением/изучением/конструированием беспилотников.