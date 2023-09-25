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В России призвали ввести в школах связанные с конструированием БПЛА предметы

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Анастасия Румянцева
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров предложил рассмотреть вопрос о внедрении в школьную программу обучения (либо создания внеклассных государственных секций и кружков) предметов, связанных с управлением/изучением/конструированием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT. 

Как подчеркнул Ветров, в последнее время в стране наметился серьёзный запрос на специалистов, занимающихся работой со всевозможными беспилотными летательными аппаратами.

«Как правило, интерес к дронам и иным летательным аппаратам возникает ещё в самом раннем возрасте. В истории нашей страны нечто подобное происходило в период 1920—1930-х годов, когда будущие авиаконструкторы и герои-лётчики были школьниками и постигали авиационную науку в авиакружках и аэроклубах при школах и училищах Советского Союза», — напомнил председатель АИДТ. 

Сегодня же в России сформирован запрос на специалистов БПЛА, которые будут укреплять обороноспособность и развитие соответствующих направлений промышленности и производства, заявил он. 

«В данной связи прошу Вас рассмотреть вопрос о внедрении в школьную программу обучения (либо создания внеклассных государственных секций и кружков) предметов, связанных с управлением/изучением/конструированием БПЛА. Помимо этого, необходимо также внедрить и проведение государственных соревнований и олимпиад по данной дисциплине», — говорится в тексте обращения. 

По мнению общественника, внедрение такого предмета будет не только способствовать укреплению обороноспособности, но и поможет развитию гражданских систем БПЛА и улучшению иных смежных сфер жизни.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что более 1 млн специалистов по беспилотным летательным аппаратам планируется подготовить в России.

Кроме того, он призвал систематизировать и масштабировать производство дронов.

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