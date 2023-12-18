Более трети россиян планируют совмещать работу с учёбой в 2024 году

Новое исследование показало, что в следующем году больше трети россиян будут одновременно учиться и работать.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

Так, 15% опрошенных записались на курсы повышения квалификации, 10% будут обучаться новой профессии, 5% — получать высшее образование, ещё 4% пока только выбирают направление для обучения.

При этом каждый пятый намерен отрабатывать учебные занятия на выходных и в отпуске, а 13% будут оставаться на работе допоздна, чтобы выполнить все задачи. 12% работающих респондентов планируют перевестись на индивидуальный план занятий.

Ещё 10% будут отпрашиваться на занятия у начальника или руководителя, примерно столько же готовы договариваться с преподавателями и деканатом. Отрабатывать прогулы на учёбе с помощью дополнительных заданий готовы 5% опрошенных.

Ранее среди россиян с высшим образованием был проведён опрос, который показал, что 20% респондентов хотели бы продолжить обучение, не отвлекаясь на работу.