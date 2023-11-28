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В России 20% студентов вузов хотят продолжать обучение без трудоустройства

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Аналитики провели опрос среди россиян с высшим образованием, чтобы выяснить, что для них более предпочтительно — продолжение обучения в вузе или трудоустройство.
В России 20% студентов вузов хотят продолжать обучение без трудоустройства
  • Gettyimages.ru
  • © nimis69

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на совместное исследование школы IT-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру».

Опрос показал, что 20% респондентов хотели бы продолжить обучение, не отвлекаясь на работу.

Более трети (37%) предпочли бы сразу начать зарабатывать и нести ответственность за свою жизнь.

Также опрос показал, что каждый пятый не имеет финансовой возможности оплачивать обучение, а треть планирует посвятить больше времени общению с семьёй. При этом 37% готовы изменить своё отношение к учёбе в вузе, если обучение будет проходить онлайн.

Ранее сообщалось о новом исследовании, которое показало, что в большинстве российских компаний активно берут на работу выпускников вузов и сотрудников без опыта.

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