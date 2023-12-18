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Психолог Кирсанова: нелюбовь к понедельникам может быть вызвана переутомлением

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Декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова заявила, что понедельник считают тяжёлым в основном те люди, которые ненадлежащим образом отдыхают в выходные дни.
Психолог Кирсанова: нелюбовь к понедельникам может быть вызвана переутомлением
  • Gettyimages.ru

Причин страха перед понедельником может быть несколько, отметила специалист в беседе с газетой «Известия».

Человек может устать в выходные, если они были заполнены важными делами, если он отдыхал не подходящим ему образом, например много общался, или не отдыхал вовсе.

«Возможно, мы испытываем хронический стресс на работе и наша ненависть к понедельникам связана с формирующимся или уже сложившимся синдромом эмоционального выгорания», — отметила Кирсанова.

По её словам, ещё одной причиной, по которой человек может испытывать дискомфорт из-за понедельников, является нелюбимая работа, отсутствие интереса к делу, которым он занимается.

Ранее психолог, директор Центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.

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