Названы самые востребованные профессии в России в 2023 году
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
«На первом месте по востребованности у работодателей по итогам уходящего года снова оказались менеджеры по продажам — компании открыли более 750 тыс. таких вакансий, это 7,5% от всех предложений о работе в стране», — говорится в сообщении.
Количество вакансий с поиском продавцов в розничных точках и кассиров превысило 675 тыс. и достигло 6,7% от всех предложений.
На третьем месте по востребованности на рынке труда оказались водители, на которых приходится 4,3% вакансий в текущем году.
В рейтинг также вошли бухгалтеры, повара, операторы кол-центров, врачи.
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