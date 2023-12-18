RT в Telegram
Подпишись

Названы самые востребованные профессии в России в 2023 году

Короткая ссылка
Стали известны самые востребованные специалисты на рынке труда в России в 2023 году. В список, в частности, вошли менеджеры по продажам, продавцы и водители.
Названы самые востребованные профессии в России в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © dikushin

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«На первом месте по востребованности у работодателей по итогам уходящего года снова оказались менеджеры по продажам — компании открыли более 750 тыс. таких вакансий, это 7,5% от всех предложений о работе в стране», — говорится в сообщении.

Количество вакансий с поиском продавцов в розничных точках и кассиров превысило 675 тыс. и достигло 6,7% от всех предложений.

На третьем месте по востребованности на рынке труда оказались водители, на которых приходится 4,3% вакансий в текущем году.

В рейтинг также вошли бухгалтеры, повара, операторы кол-центров, врачи.

Ранее ведущий эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Инна Милюкова дала рекомендации, как сохранить мотивацию при поиске работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить