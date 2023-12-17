Силуанов: национализация «Балтики» не обсуждается
- РИА Новости
«Ни о какой национализации речи в настоящее время не идёт», — сказал министр журналистам, его цитирует РИА Новости.
Президент «Балтики» Таймураз Боллоев ранее обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением о национализации предприятия.
По его оценкам, компания нуждается в значительных средствах на обновление технологического оборудования и программного обеспечения.
В конце октября Минфин напомнил, что «Балтика» перешла не в собственность, а лишь во временное управление Росимущества.