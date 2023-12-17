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Силуанов: национализация «Балтики» не обсуждается

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В России не ведут дискуссий о национализации пивоваренной компании «Балтика», заявил министр финансов Антон Силуанов. Сейчас компания находится под временным управлением, как и ряд других компаний из недружественных стран.
Силуанов: национализация «Балтики» не обсуждается
  • РИА Новости

«Ни о какой национализации речи в настоящее время не идёт», — сказал министр журналистам, его цитирует РИА Новости.

Президент «Балтики» Таймураз Боллоев ранее обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением о национализации предприятия.

По его оценкам, компания нуждается в значительных средствах на обновление технологического оборудования и программного обеспечения.

В конце октября Минфин напомнил, что «Балтика» перешла не в собственность, а лишь во временное управление Росимущества.

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