Силуанов: национализация «Балтики» не обсуждается

В России не ведут дискуссий о национализации пивоваренной компании «Балтика», заявил министр финансов Антон Силуанов. Сейчас компания находится под временным управлением, как и ряд других компаний из недружественных стран.

«Ни о какой национализации речи в настоящее время не идёт», — сказал министр журналистам, его цитирует РИА Новости.

Президент «Балтики» Таймураз Боллоев ранее обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением о национализации предприятия.

По его оценкам, компания нуждается в значительных средствах на обновление технологического оборудования и программного обеспечения.

В конце октября Минфин напомнил, что «Балтика» перешла не в собственность, а лишь во временное управление Росимущества.