RT в Telegram
Подпишись

Путин снова посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Путин осмотрел павильон «Регионы России» на ВДНХ

Короткая ссылка
Президент Владимир Путин снова посетил международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Там он осмотрел павильон «Регионы России».
Путин снова посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ
  • РИА Новости

Экспозицию павильона №75 президенту показала гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Главе государства, в частности, продемонстрировали стенды Архангельской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краёв и Санкт-Петербурга. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ. 4 декабря глава государства впервые приехал на выставку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить