Путин снова посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Путин осмотрел павильон «Регионы России» на ВДНХ

Президент Владимир Путин снова посетил международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Там он осмотрел павильон «Регионы России».

РИА Новости

Экспозицию павильона №75 президенту показала гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова. Главе государства, в частности, продемонстрировали стенды Архангельской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краёв и Санкт-Петербурга. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ. 4 декабря глава государства впервые приехал на выставку.