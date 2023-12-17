Путин снова посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ
Путин осмотрел павильон «Регионы России» на ВДНХ
- РИА Новости
Экспозицию павильона №75 президенту показала гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.
Главе государства, в частности, продемонстрировали стенды Архангельской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краёв и Санкт-Петербурга.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ. 4 декабря глава государства впервые приехал на выставку.