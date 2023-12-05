Песков: Путину понравилась выставка «Россия» на ВДНХ
- РИА Новости
«Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что президент России впервые приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве.
Он осмотрел галерею «Достижения России» — футуристичный 166-метровый тоннель, в котором размещена информация об основных достижениях государства в разных сферах.
Также президент осмотрел «Аллею славы», посвящённую успехам российских спортсменов, и ознакомился с экспозициями «Первые в России — стране возможностей», «Сделано нами» и посетил выставочный павильон «Атом».
После осмотра Владимир Путин на полях выставки вручил премию «Волонтёр года» Наталье Аминевой из Воронежа.