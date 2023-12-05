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Песков: Путину понравилась выставка «Россия» на ВДНХ

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президенту России Владимиру Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ.
Песков: Путину понравилась выставка «Россия» на ВДНХ
  • РИА Новости

«Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент России впервые приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве.

Он осмотрел галерею «Достижения России» — футуристичный 166-метровый тоннель, в котором размещена информация об основных достижениях государства в разных сферах.

Также президент осмотрел «Аллею славы», посвящённую успехам российских спортсменов, и ознакомился с экспозициями «Первые в России — стране возможностей», «Сделано нами» и посетил выставочный павильон «Атом».

После осмотра Владимир Путин на полях выставки вручил премию «Волонтёр года» Наталье Аминевой из Воронежа.

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