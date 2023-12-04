Путин вручил премию «Волонтёр года» Наталье Аминевой

Президент России Владимир Путин на полях выставки-форума «Россия» вручил премию «Волонтёр года» Наталье Аминевой из Воронежа.

Отмечается, что в 2017 году Аминева создала детский волонтёрский отряд «Юннаты из «Ростка», деятельность которого направлена на экологическое просвещение населения и охрану природы.

Сейчас Наталья Аминева вместе со своими детьми, супругом и родителями помогает участникам специальной военной операции. Они изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, а также вяжут носки.

Ранее Владимир Путин выразил благодарность российским волонтёрам за помощь, которую они оказывают участникам специальной военной операции и членам их семей.