Путин вручил премию «Волонтёр года» Наталье Аминевой
- РИА Новости
Отмечается, что в 2017 году Аминева создала детский волонтёрский отряд «Юннаты из «Ростка», деятельность которого направлена на экологическое просвещение населения и охрану природы.
Сейчас Наталья Аминева вместе со своими детьми, супругом и родителями помогает участникам специальной военной операции. Они изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, а также вяжут носки.
Ранее Владимир Путин выразил благодарность российским волонтёрам за помощь, которую они оказывают участникам специальной военной операции и членам их семей.