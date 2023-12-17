RT в Telegram
Подпишись

Патрушев заявил, что Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки

Короткая ссылка
Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, заявил глава Минсельхоза страны Дмитрий Патрушев.
Патрушев заявил, что Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки
  • Gettyimages.ru

«У нас объёмы экспорта зерна с учётом сворачивания зерновой сделки ни в коем случае не упали, а даже несколько выросли», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, по данным на середину декабря, в 2023 году Россия экспортировала более 30 млн тонн —  больше, чем за аналогичную дату в прошлом году.

Патрушев пояснил, что это в большинстве своём политическое решение.

«Мы не заинтересованы в продлении зерновой сделки», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что зерновую сделку реанимирует лишь снятие санкций с российских компаний.

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что подвижек с возобновлением зерновой сделки на текущий момент нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить