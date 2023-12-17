В Госдуме объяснили, как можно легально срубить ёлку в лесу

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, как можно легально срубить ёлку в лесу в России.

Он напомнил, что дерево можно срубить в лесу платно или бесплатно в зависимости от региона и только в некоторых лесничествах.

«Для этого нужно специально приехать туда, под наблюдением специалиста выбрать ель и самостоятельно её срубить. В некоторых регионах эта услуга бесплатна, как в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а в некоторых за дерево придётся заплатить», — рассказал Гаврилов РИА Новости.

По словам депутата, средняя цена за одну ёлку может составить около 79 рублей.

Кроме того, отметил Гаврилов, ель можно приобрести через портал «Госуслуги». Для этого нужно выбрать лесничество, указать время вырубки и адрес, после чего оформить договор купли-продажи дерева.

«Если же срубить ёлку в лесу самостоятельно, можно получить штраф, а также возместить нанесённый лесным насаждениям ущерб», — предупредил депутат.

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