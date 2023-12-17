Путин анонсировал создание Ленинградского военного округа из-за Финляндии в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии в НАТО вынудило сконцентрировать военные подразделения в Ленинградском военном округе.

Он отметил, что отношения между Россией и Финляндией складывались добрыми и сердечными.

«Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определённые воинские подразделения», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Российский лидер также назвал полной чушью слова своего американского коллеги Джо Байдена о планах Москвы напасть на НАТО.

По словам Путина, у Москвы нет заинтересованности в конфликте с НАТО.