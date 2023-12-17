Путин анонсировал создание Ленинградского военного округа из-за Финляндии в НАТО
- РИА Новости
Он отметил, что отношения между Россией и Финляндией складывались добрыми и сердечными.
«Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определённые воинские подразделения», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Российский лидер также назвал полной чушью слова своего американского коллеги Джо Байдена о планах Москвы напасть на НАТО.
По словам Путина, у Москвы нет заинтересованности в конфликте с НАТО.