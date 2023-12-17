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В Волгограде ограничили аэронавигацию после атаки БПЛА, задержано два рейса

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В аэропорту Волгограда сообщили о задержке двух рейсов из Москвы на фоне ограничений по аэронавигации после атаки БПЛА в регионе.
В Волгограде ограничили аэронавигацию после атаки БПЛА, задержано два рейса
  • Gettyimages.ru

«Задержано два рейса из Москвы в Волгоград из-за ограничений по аэронавигации», — заявила РИА Новости представитель аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

Ранее в ведомстве сообщали, что системы ПВО России ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате атак разрушений и жертв не зафиксировано.

Позже российские средства ПВО уничтожили ещё два дрона ВСУ над регионом.

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