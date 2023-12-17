В Волгограде ограничили аэронавигацию после атаки БПЛА, задержано два рейса
- Gettyimages.ru
«Задержано два рейса из Москвы в Волгоград из-за ограничений по аэронавигации», — заявила РИА Новости представитель аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.
Ранее в ведомстве сообщали, что системы ПВО России ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате атак разрушений и жертв не зафиксировано.
Позже российские средства ПВО уничтожили ещё два дрона ВСУ над регионом.