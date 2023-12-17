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Семь человек пострадали в ДТП с участием школьного автобуса в Удмуртии

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В результате аварии в Игринском районе Удмуртии с участием школьного автобуса пострадали семь человек, включая двоих детей, заявили в региональном управлении МЧС Росиси.
Семь человек пострадали в ДТП с участием школьного автобуса в Удмуртии
  • РИА Новости

«Произошло ДТП с участием легкового автомобиля Lada Vesta и микроавтобуса «Газель Next»... В микроавтобусе находились 17 человек (из них восемь детей), следовавших на соревнования. В легковом автомобиле находился один человек», — говорится в сообщении.

В результате аварии никто не погиб, пострадали семь человек, включая двоих детей. Получивших травмы госпитализировали. 

Ранее один человек погиб и ещё шестеро получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Шарлыкском районе Оренбургской области.

Также сообщалось, что грузовик «Урал» с 27 пассажирами съехал в кювет в Забайкальском крае.

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