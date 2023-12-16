Грузовик «Урал» с 27 пассажирами съехал в кювет в Забайкальском крае

Грузовой автомобиль «Урал» с 27 пассажирами съехал в кювет в Забайкальском крае. Один человек погиб, семеро госпитализированы.

Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 22 км от посёлка Новая Чара Каларского района.

Отмечается, что на технологической дороге на территории одного из предприятий водитель грузовика не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

На месте ДТП погиб пассажир 1979 года рождения.

Ранее сообщалось, что поезд Москва — Новороссийск столкнулся на железнодорожном переезде под Рязанью с грузовым автомобилем КамАЗ.