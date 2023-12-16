Столичная компания нарастила производство зарядных станций для электромобилей в пять раз

Московская компания увеличила производство зарядных станций для электромобилей в пять раз, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

За 2023 год предприятие изготовило более 1,2 тыс. устройств не только для Москвы, но и для других городов России. Компания намерена выпускать до 15 тыс. зарядок в год.

Ещё одна компания из столицы разработала версии автомасла.

Всего в Москве работают более 20 производителей автокомпонентов. Они увеличивают объёмы производства, разрабатывают и выпускают инновационную продукцию.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области расширят сеть заправок для электромобилей после подключения региона к пилотному проекту Минэнерго России по развитию электрозарядной инфраструктуры.