В Челябинской области расширят сеть заправок для электромобилей

В Челябинской области будет расширена сеть заправок для электромобилей после подключения региона к пилотному проекту Минэнерго России по развитию электрозарядной инфраструктуры.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития региона.

Как заявили в ведомстве, в настоящее время в области работает 62 электрозарядные станции. К концу 2023 года намерены запустить в эксплуатацию ещё 12 подобных заправок. В планах на 2024 год — постройка 30 таких объектов.

Для предпринимателей, устанавливающих электрозарядные станции, предусмотрены меры поддержки. В бюджете 2023 года на это заложено 73 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируется увеличить число зарядных станций до 200 в 2024 году.