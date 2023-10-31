В Челябинской области расширят сеть заправок для электромобилей
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития региона.
Как заявили в ведомстве, в настоящее время в области работает 62 электрозарядные станции. К концу 2023 года намерены запустить в эксплуатацию ещё 12 подобных заправок. В планах на 2024 год — постройка 30 таких объектов.
Для предпринимателей, устанавливающих электрозарядные станции, предусмотрены меры поддержки. В бюджете 2023 года на это заложено 73 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Татарстане планируется увеличить число зарядных станций до 200 в 2024 году.