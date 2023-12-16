RT в Telegram
Подпишись

СК возбудил дело за привлечение Украиной к ответственности патриарха Кирилла

Короткая ссылка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинских ведомств в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, говорится в заявлении СК.
СК возбудил дело за привлечение Украиной к ответственности патриарха Кирилла
  • globallookpress.com
  • © Russian Government

Сообщается, что дело заведено по ст. 299 УК России (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела).

Кроме того, глава СК Александр Бастрыкин поручил принять меры к розыску должностных лиц СБУ и МВД Украины, которые решили завести дело в отношении патриарха.

Ранее сообщалось, что МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла.

4 ноября СБУ Украины предъявила ему обвинения по статьям о «посягательстве на территориальную целостность Украины», об «отрицании вооружённой агрессии», а также о «планировании и ведении агрессивной войны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить