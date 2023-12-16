СК возбудил дело за привлечение Украиной к ответственности патриарха Кирилла
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Сообщается, что дело заведено по ст. 299 УК России (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела).
Кроме того, глава СК Александр Бастрыкин поручил принять меры к розыску должностных лиц СБУ и МВД Украины, которые решили завести дело в отношении патриарха.
Ранее сообщалось, что МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла.
4 ноября СБУ Украины предъявила ему обвинения по статьям о «посягательстве на территориальную целостность Украины», об «отрицании вооружённой агрессии», а также о «планировании и ведении агрессивной войны».