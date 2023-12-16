СК возбудил дело за привлечение Украиной к ответственности патриарха Кирилла

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинских ведомств в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, говорится в заявлении СК.

Сообщается, что дело заведено по ст. 299 УК России (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела).

Кроме того, глава СК Александр Бастрыкин поручил принять меры к розыску должностных лиц СБУ и МВД Украины, которые решили завести дело в отношении патриарха.

Ранее сообщалось, что МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла.

4 ноября СБУ Украины предъявила ему обвинения по статьям о «посягательстве на территориальную целостность Украины», об «отрицании вооружённой агрессии», а также о «планировании и ведении агрессивной войны».