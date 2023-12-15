МВД Украины объявило в розыск Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
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Об этом, как пишет РИА Новости, свидетельствуют материалы базы данных украинского ведомства.
В них сказано, что предстоятель РПЦ разыскивается СБУ и числится в розыске с 11 ноября.
Кроме того, в качестве меры пресечения указано содержание под стражей.
4 ноября сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила обвинения Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по статьям о «посягательстве на территориальную целостность Украины», об «отрицании вооружённой агрессии», а также о «планировании и ведении агрессивной войны».