RT в Telegram
Подпишись

МВД Украины объявило в розыск Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Короткая ссылка
МВД Украины объявило Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в розыск.
МВД Украины объявило в розыск Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
  • globallookpress.com
  • © Russian Government

Об этом, как пишет РИА Новости, свидетельствуют материалы базы данных украинского ведомства.

В них сказано, что предстоятель РПЦ разыскивается СБУ и числится в розыске с 11 ноября.

Кроме того, в качестве меры пресечения указано содержание под стражей.

4 ноября сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила обвинения Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по статьям о «посягательстве на территориальную целостность Украины», об «отрицании вооружённой агрессии», а также о «планировании и ведении агрессивной войны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить