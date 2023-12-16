Миронов: Путин сегодня объявит о решении идти на выборы самовыдвиженцем
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Об этом он рассказал РИА Новости в кулуарах собрания инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты.
«Сегодня на собрании оргкомитета и будет объявлено, что он не идёт ни от какой партии... Он будет собирать подписи», — сказал Миронов.
Ранее Путин также отметил, что попытки вмешательства в выборы в России извне будут жёстко пресекаться.
7 декабря сенаторы Совета Федерации проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.