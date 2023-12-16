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Миронов: Путин сегодня объявит о решении идти на выборы самовыдвиженцем

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Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что президент России Владимир Путин сегодня объявит, что не идёт на выборы ни от какой партии, а будет собирать подписи.
Миронов: Путин сегодня объявит о решении идти на выборы самовыдвиженцем
  • globallookpress.com

Об этом он рассказал РИА Новости в кулуарах собрания инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты.

«Сегодня на собрании оргкомитета и будет объявлено, что он не идёт ни от какой партии... Он будет собирать подписи», — сказал Миронов.

Ранее Путин также отметил, что попытки вмешательства в выборы в России извне будут жёстко пресекаться.

7 декабря сенаторы Совета Федерации проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.

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