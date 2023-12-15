Путин: любое вмешательство в выборы в России извне будет жёстко пресекаться

Попытки вмешательства в выборы в России извне будут жёстко пресекаться, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться, и пресекаться жёстко, в соответствии с законами России. Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать своё будущее», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что народ является единственным источником власти в стране.

Ранее сообщалось, что более двух третей опрошенных фондом «Общественное мнение» россиян считают, что Путину следует участвовать в президентских выборах в 2024 году.