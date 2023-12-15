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Путин: избирательная кампания в России должна проходить на конкурентной основе

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Российский президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы заявил, что избирательная кампания перед выборами 2024 года в России должна пройти на конкурентной основе.

Об этом пишет ТАСС.

«Всё должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами России», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что попытки вмешательства в выборы в России извне будут жёстко пресекаться.

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