Путин: избирательная кампания в России должна проходить на конкурентной основе

Российский президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы заявил, что избирательная кампания перед выборами 2024 года в России должна пройти на конкурентной основе.

Об этом пишет ТАСС. «Всё должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами России», — подчеркнул глава государства. Путин также отметил, что попытки вмешательства в выборы в России извне будут жёстко пресекаться.