Путин: избирательная кампания в России должна проходить на конкурентной основе
Российский президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы заявил, что избирательная кампания перед выборами 2024 года в России должна пройти на конкурентной основе.
Об этом пишет ТАСС.
«Всё должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами России», — подчеркнул глава государства.
Путин также отметил, что попытки вмешательства в выборы в России извне будут жёстко пресекаться.
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