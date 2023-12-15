RT в Telegram
Подпишись

Путин заявил, что Россия развивает стратегические силы сдерживания

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций и руководством Госдумы заявил, что Россия развивает стратегические силы сдерживания.
Путин заявил, что Россия развивает стратегические силы сдерживания
  • globallookpress.com

Как передаёт РИА Новости, по его словам, несмотря на непростые события, в России продолжается развитие инфраструктуры. Президент привёл в пример запуск нового моста.

«И стратегические силы сдерживания развиваем. Причём это масштабные проекты», — отметил Путин.

Ранее российский лидер дал старт рабочему движению поездов на новой железнодорожной линии Выходной — Лавна в Мурманской области.

Президент заявил, что страна будет работать над укреплением железнодорожной отрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить