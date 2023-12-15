Путин заявил, что Россия развивает стратегические силы сдерживания

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций и руководством Госдумы заявил, что Россия развивает стратегические силы сдерживания.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, несмотря на непростые события, в России продолжается развитие инфраструктуры. Президент привёл в пример запуск нового моста.

«И стратегические силы сдерживания развиваем. Причём это масштабные проекты», — отметил Путин.

Ранее российский лидер дал старт рабочему движению поездов на новой железнодорожной линии Выходной — Лавна в Мурманской области.

Президент заявил, что страна будет работать над укреплением железнодорожной отрасли.