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Правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года

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Российское правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года.
Правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года
  • Gettyimages.ru
  • © bogdankosanovic

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

«Правительство утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года», — передаёт заявление РИА Новости.

Уточняется, что главными целями концепции является снижение потребления алкоголя, а также инвалидности и смертности, связанных с его потреблением.

Ранее стало известно, что в России могут расширить маркировку пива с 1 апреля 2024 года.

В июле статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что российский Минпромторг поддерживает инициативу о легализации онлайн-продаж алкогольной продукции.

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