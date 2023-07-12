В Минпромторге поддержали инициативу о легализации онлайн-продаж алкогольной продукции
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Об этом Евтухов сказал в беседе с ТАСС.
Как рассказал собеседник агентства, сенатор Андрей Клишас внёс в Госдуму законопроект, предполагающий легализацию продажи алкоголя дистанционным способом.
«В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это — нормальная инициатива», — отметил он.
В апреле правительство России одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России» с 1 ноября.