Кабмин России одобрил эксперимент по онлайн-продаже вина через сайт «Почты России»

Правительство России одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России» с 1 ноября.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что законопроект одобрен и будет внесён в Государственную думу в установленном порядке.

В «Почте России» заявили ТАСС, что готовят свою инфраструктуру к запуску и ожидают начала эксперимента по дистанционной продаже вина через свой сайт.

В начале марта сообщалось, что в магазинах «ВкусВилл» в Москве и Московской области временно не будет продаваться алкоголь.

Уточняется, что решение связано с переустановкой программного обеспечения, процесс займёт не более 20 дней.