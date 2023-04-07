Кабмин России одобрил эксперимент по онлайн-продаже вина через сайт «Почты России»

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Правительство России одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России» с 1 ноября.
Кабмин России одобрил эксперимент по онлайн-продаже вина через сайт «Почты России»
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что законопроект одобрен и будет внесён в Государственную думу в установленном порядке.

В «Почте России» заявили ТАСС, что готовят свою инфраструктуру к запуску и ожидают начала эксперимента по дистанционной продаже вина через свой сайт.

В начале марта сообщалось, что в магазинах «ВкусВилл» в Москве и Московской области временно не будет продаваться алкоголь.

Уточняется, что решение связано с переустановкой программного обеспечения, процесс займёт не более 20 дней.

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