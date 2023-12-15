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СК предлагает лишать приобретённого гражданства за любые тяжкие преступления

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Следственный комитет предлагает проработать вопрос лишения приобретённого гражданства России за тяжкие и особо тяжкие преступления.
СК предлагает лишать приобретённого гражданства за любые тяжкие преступления
  • РИА Новости

«Необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретённого (не по рождению) гражданства России за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — сказали ТАСС в СК.

Сейчас такая мера предусмотрена в случае отдельных видов преступлений. При этом на практике эта норма уже применялась, отмечает агентство.

В Следственном комитете напомнили, что сейчас закон позволяет лишать гражданства за изнасилование, но не действует при совершении убийства.

15 декабря стало известно, что суд в Челябинске лишил приобретённого гражданства России двух мужчин, которые уклонялись от воинского учёта.

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