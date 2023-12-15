Отоларинголог Таджикулова назвала типичным привыкание к сосудосуживающим каплям

Заведующая оториноларингологическим отделением Видновской КБ Минздрава Московской области Кристина Таджикулова заявила, что привыкание к сосудосуживающим каплям можно назвать «типичной историей».

«Во время болезни, желая поскорее вернуть полноценное дыхание носом, можно сильно себе навредить. Большинство обращающихся к нам пациентов рассказывают типичную историю, когда длительное использование сосудосуживающих спреев в нос во время простуды приводит к привыканию и неприятным осложнениям», — сказала она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, важно помнить, что если в течение трёх — пяти дней нос не начинает полноценно дышать без спреев, то это повод обратиться к врачу.

Как отметила Таджикулова, есть два способа избавиться от зависимости от назальных спреев — консервативный и хирургический.

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