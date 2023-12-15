RT в Telegram
Подпишись

Отоларинголог Таджикулова назвала типичным привыкание к сосудосуживающим каплям

Короткая ссылка
Заведующая оториноларингологическим отделением Видновской КБ Минздрава Московской области Кристина Таджикулова заявила, что привыкание к сосудосуживающим каплям можно назвать «типичной историей».
Отоларинголог Таджикулова назвала типичным привыкание к сосудосуживающим каплям
  • Gettyimages.ru
  • © brizmaker

«Во время болезни, желая поскорее вернуть полноценное дыхание носом, можно сильно себе навредить. Большинство обращающихся к нам пациентов рассказывают типичную историю, когда длительное использование сосудосуживающих спреев в нос во время простуды приводит к привыканию и неприятным осложнениям», — сказала она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, важно помнить, что если в течение трёх — пяти дней нос не начинает полноценно дышать без спреев, то это повод обратиться к врачу.

Как отметила Таджикулова, есть два способа избавиться от зависимости от назальных спреев — консервативный и хирургический.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить