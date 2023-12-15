Отоларинголог Шубин посоветовал дышать носом в морозную погоду

Врач-оториноларинголог, фониатр лечебно-диагностического центра НКЦ №2 РНЦХ имени академика Петровского, врач высшей категории Дмитрий Шубин посоветовал дышать в морозную погоду носом, а не ртом, чтобы вдыхаемый воздух был максимально тёплым.

«Вдох и выдох медленные и плавные, чтобы, проходя через носоглотку, воздух успел согреться. И неглубокие, чтобы холодный воздух не поражал большую площадь лёгких», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, физическая нагрузка на холоде должна быть монотонной, так как бег и движения рывками способствуют резким и сильным вдохам.

«И не забывайте про защиту ушей. Опасно выходить на улицу с не высушенной после мытья головой и без шапки», — добавил Шубин.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.