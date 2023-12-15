RT в Telegram
Подпишись

На Урале стартовала акция «Ёлка желаний»

Короткая ссылка
Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев рассказал об акции «Ёлка желаний».
На Урале стартовала акция «Ёлка желаний»
  • Gettyimages.ru
  • © Bohdan Bevz

Об этом сообщает «Ямал 1».

Отмечается, что в этом году от детей региона поступило шесть тысяч желаний.

Полпред Якушев тоже станет Дедом Морозом для десяти детей, чьи шары он снял с «Ёлки желаний».

«Я с удовольствием всегда принимаю участие, потому что считаю, что эта акция действительно хорошая. Потому что с Новым годом у нас связан Дед Мороз. Это обязательно подарки. Это обязательно чудеса. Поэтому, конечно, здорово, когда ребята получают такую возможность, когда их мечты могут быть исполнены», — заявил Якушев.

Ранее был обнародован рейтинг подарков, которые попросили российские дети у Деда Мороза в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить