На Урале стартовала акция «Ёлка желаний»

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев рассказал об акции «Ёлка желаний».

Об этом сообщает «Ямал 1».

Отмечается, что в этом году от детей региона поступило шесть тысяч желаний.

Полпред Якушев тоже станет Дедом Морозом для десяти детей, чьи шары он снял с «Ёлки желаний».

«Я с удовольствием всегда принимаю участие, потому что считаю, что эта акция действительно хорошая. Потому что с Новым годом у нас связан Дед Мороз. Это обязательно подарки. Это обязательно чудеса. Поэтому, конечно, здорово, когда ребята получают такую возможность, когда их мечты могут быть исполнены», — заявил Якушев.

Ранее был обнародован рейтинг подарков, которые попросили российские дети у Деда Мороза в 2023 году.