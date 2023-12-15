На Урале стартовала акция «Ёлка желаний»
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Об этом сообщает «Ямал 1».
Отмечается, что в этом году от детей региона поступило шесть тысяч желаний.
Полпред Якушев тоже станет Дедом Морозом для десяти детей, чьи шары он снял с «Ёлки желаний».
«Я с удовольствием всегда принимаю участие, потому что считаю, что эта акция действительно хорошая. Потому что с Новым годом у нас связан Дед Мороз. Это обязательно подарки. Это обязательно чудеса. Поэтому, конечно, здорово, когда ребята получают такую возможность, когда их мечты могут быть исполнены», — заявил Якушев.
Ранее был обнародован рейтинг подарков, которые попросили российские дети у Деда Мороза в 2023 году.