Дети просят у Деда Мороза смартфоны и гуся-обнимуся
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Маркет».
В списке лидеров — смартфоны, планшеты, ноутбуки, мягкие игрушки, радиоуправляемые модели и конструкторы.
Девочки просят наборы для рукоделия и куклы, мальчики — игрушечные машинки и поезда, особенно локомотивы и вагоны.
Из мягких игрушек в топе детских просьб — гусь-обнимусь, уточка Lalafanfan, игрушка-подушка сова с пледом, осьминожка-перевёртыш, кот Басик и кот Батон.
Также в списке желаемых новогодних подарков — волшебные палочки и шапки-невидимки.
Ранее сообщалось, что россияне в 2023 году приобрели на 10% больше новогодних костюмов, чем в прошлом. Наибольшей популярностью в этом сезоне пользуются детские наряды Свинки Пеппы и дракона.