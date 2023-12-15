Дети просят у Деда Мороза смартфоны и гуся-обнимуся

Обнародован рейтинг подарков, которые попросили российские дети у Деда Мороза в 2023 году.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Маркет».

В списке лидеров — смартфоны, планшеты, ноутбуки, мягкие игрушки, радиоуправляемые модели и конструкторы.

Девочки просят наборы для рукоделия и куклы, мальчики — игрушечные машинки и поезда, особенно локомотивы и вагоны.

Из мягких игрушек в топе детских просьб — гусь-обнимусь, уточка Lalafanfan, игрушка-подушка сова с пледом, осьминожка-перевёртыш, кот Басик и кот Батон.

Также в списке желаемых новогодних подарков — волшебные палочки и шапки-невидимки.

Ранее сообщалось, что россияне в 2023 году приобрели на 10% больше новогодних костюмов, чем в прошлом. Наибольшей популярностью в этом сезоне пользуются детские наряды Свинки Пеппы и дракона.