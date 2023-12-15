На субсидирование перелётов на Дальнем Востоке направят около 4,5 млрд рублей

Правительство направит около 4,5 млрд рублей на субсидирование авиаперелётов на Дальнем Востоке.

Об этом сообщили в кабмине.

«В 2023 году около 4,5 млрд рублей будет направлено на субсидирование авиаперелётов для льготников из удалённых и труднодоступных населённых пунктов Дальнего Востока», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства пойдут на возмещение затрат авиакомпаний на организацию таких перевозок.

Ранее международный аэропорт Краснодар принял тестовый рейс авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод.