В Тюменской области рассказали о ситуации с безработицей
- РИА Новости
Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на Департамент труда и занятости региона.
Как рассказали в ведомстве, в области зарегистрированы 2,2 тыс. безработных человек.
В то же время на рынке труда работодатели предлагают 19,7 тыс. вакансий в таких отраслях, как образование, транспортировка и хранение, обрабатывающие производства, государственное управление, социальное обеспечение и обеспечение военной безопасности, оптовая и розничная торговля, ремонт транспорта и мотоциклов.
Отмечается, что с начала 2023 года в органы службы занятости населения обратились 24,9 тыс. человек, нашли работу 15,1 тыс.
Ранее исследование показало, что в Челябинской области в 2023 году наиболее востребованными профессиями стали инженерно-технические работники, мастера цехов и участники работ на производстве.