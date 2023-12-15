В Тюменской области рассказали о ситуации с безработицей

В Тюменской области прокомментировали уровень безработицы в регионе. В настоявшее время он составляет 0,31%.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на Департамент труда и занятости региона.

Как рассказали в ведомстве, в области зарегистрированы 2,2 тыс. безработных человек.

В то же время на рынке труда работодатели предлагают 19,7 тыс. вакансий в таких отраслях, как образование, транспортировка и хранение, обрабатывающие производства, государственное управление, социальное обеспечение и обеспечение военной безопасности, оптовая и розничная торговля, ремонт транспорта и мотоциклов.

Отмечается, что с начала 2023 года в органы службы занятости населения обратились 24,9 тыс. человек, нашли работу 15,1 тыс.

Ранее исследование показало, что в Челябинской области в 2023 году наиболее востребованными профессиями стали инженерно-технические работники, мастера цехов и участники работ на производстве.