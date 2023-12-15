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Володин возложил ответственность за цены на яйца на фракцию КПРФ

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что фракция КПРФ в парламенте несёт ответственность за повышенные цены на яйца. Он объяснил своё мнение тем, что ключевой комитет возглавляет депутат от этой партии Владимир Кашин.
Володин возложил ответственность за цены на яйца на фракцию КПРФ
  • Gettyimages.ru
  • © sergeyryzhov

По словам спикера, за вопросы цен, потребительского рынка, а также стоимость потребительской корзины будут отвечать три профильных комитета.

«Здесь ответственность фракции КПРФ за стоимость яиц, потому что комитет ключевой возглавляется председателем от фракции КПРФ», — цитирует Володина РИА Новости.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство работает над стабилизацией цен на куриное яйцо.

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