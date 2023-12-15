Володин возложил ответственность за цены на яйца на фракцию КПРФ
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По словам спикера, за вопросы цен, потребительского рынка, а также стоимость потребительской корзины будут отвечать три профильных комитета.
«Здесь ответственность фракции КПРФ за стоимость яиц, потому что комитет ключевой возглавляется председателем от фракции КПРФ», — цитирует Володина РИА Новости.
Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство работает над стабилизацией цен на куриное яйцо.