СК проводит опрос причастных к работе аварийного спортзала в Крыму

Директор спортивного зала в крымском посёлке Солнечная Долина Богдан Гапон был опрошен после того, как дети пожаловались президенту Владимиру Путину на состояние помещения.

Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Следственного комитета в Крыму.

Сейчас ведомство проводит проверку на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

В СК уточнили, что опрос является стандартной процедурой для подобного рода проверки.

Накануне глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что ремонт спортзала в Крыму, о неудовлетворительном состоянии которого сообщили дети в ходе прямой линии с президентом, будет проведён в 2024 году.