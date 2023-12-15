СК проводит опрос причастных к работе аварийного спортзала в Крыму
- РИА Новости
Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Следственного комитета в Крыму.
Сейчас ведомство проводит проверку на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
В СК уточнили, что опрос является стандартной процедурой для подобного рода проверки.
Накануне глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что ремонт спортзала в Крыму, о неудовлетворительном состоянии которого сообщили дети в ходе прямой линии с президентом, будет проведён в 2024 году.