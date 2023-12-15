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СК проводит опрос причастных к работе аварийного спортзала в Крыму

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Директор спортивного зала в крымском посёлке Солнечная Долина Богдан Гапон был опрошен после того, как дети пожаловались президенту Владимиру Путину на состояние помещения.
СК проводит опрос причастных к работе аварийного спортзала в Крыму
  • РИА Новости

Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Следственного комитета в Крыму.

Сейчас ведомство проводит проверку на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

В СК уточнили, что опрос является стандартной процедурой для подобного рода проверки.

Накануне глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что ремонт спортзала в Крыму, о неудовлетворительном состоянии которого сообщили дети в ходе прямой линии с президентом, будет проведён в 2024 году.

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