Аксёнов: в Крыму восстановят спортзал, на состояние которого пожаловались дети
- РИА Новости
Спортзал находится в крымском селе Солнечная Долина, под Судаком. Дети рассказали, что строение не ремонтировалось в течение 40 лет. В неотапливаемом здании с разбитыми окнами прогнили полы, а на стенах завелась плесень.
Аксёнов заявил, что спортзал был передан в собственность муниципалитета. В 2024 году планировалось сделать проектную документацию, однако общественности об этом не сообщили.
«Теперь, после поручения президента, проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра. Свободных средств в республиканском бюджете, к сожалению, нет», — отметил Аксёнов в личном Telegram-канале.
На ситуацию со спортзалом отреагировали в региональном СУ СК России. В ведомстве сообщили, что после обращения к президенту была начата проверка.