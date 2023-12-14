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Аксёнов: в Крыму восстановят спортзал, на состояние которого пожаловались дети

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Ремонт спортзала в Крыму, о неудовлетворительном состоянии которого сообщили дети в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, будет проведён в 2024 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Аксёнов: в Крыму восстановят спортзал, на состояние которого пожаловались дети
  • РИА Новости

Спортзал находится в крымском селе Солнечная Долина, под Судаком. Дети рассказали, что строение не ремонтировалось в течение 40 лет. В неотапливаемом здании с разбитыми окнами прогнили полы, а на стенах завелась плесень.

Аксёнов заявил, что спортзал был передан в собственность муниципалитета. В 2024 году планировалось сделать проектную документацию, однако общественности об этом не сообщили.

«Теперь, после поручения президента, проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра. Свободных средств в республиканском бюджете, к сожалению, нет», — отметил Аксёнов в личном Telegram-канале.

На ситуацию со спортзалом отреагировали в региональном СУ СК России. В ведомстве сообщили, что после обращения к президенту была начата проверка.

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