Названы выгодные направления для путешествий на новогодние каникулы

Аналитики выяснили, в какие города выгоднее всего полететь на новогодние каникулы из Москвы и Санкт-Петербурга. RT ознакомился с результатами исследования.

Так, самые доступные туристические направления для авиапассажиров из Москвы сейчас — Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Архангельск. Билеты стоят до 9—17 тыс. рублей туда-обратно, выяснили представители сервиса «Авиасейлс».

Отмечается, что для жителей Санкт-Петербурга выгоднее всего лететь в Москву, Казань, Архангельск, Екатеринбург, Нижний Новгород — это обойдётся в сумму 11—17 тыс. рублей.

Как выяснили аналитики, из Москвы улететь за рубеж на новогодние праздники можно от 22 тыс. рублей — например, в Минск. Если выбирать более дальние направления, то можно отправиться в Баку, Ташкент, Бишкек, Стамбул и Абу-Даби — билеты стоят 38—53 тыс. рублей.

Петербуржцам также выгоднее всего лететь в Минск, стоимость начинается от 19 тыс. рублей. Другие доступные направления на Новый год — Ташкент, Ош, Стамбул, Ереван и Баку — билеты стоят 43—62 тыс. рублей.

Согласно исследованию, топ направлений из Москвы на праздники выглядит так: Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Ереван, Ташкент, Минводы, Махачкала, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа.

Из Санкт-Петербурга: Москва, Казань, Калининград, Екатеринбург, Уфа, Сочи, Мурманск, Самара, Новосибирск, Минск, добавили эксперты.

Ранее аналитики сервиса для путешествий составили подборку самых «сказочных» регионов России.