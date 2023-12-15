РБК: в России предложили расширить перечень стран — поставщиков авиазапчастей
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Об этом информирует РБК со ссылкой на источник в отрасли.
Отмечается, что Росавиации предложили добавить в список стран — перевозчиков запчастей для самолётов Индонезию, Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Южную Корею, Малайзию и Пакистан.
Авторы обращения объяснили расширение списка тем, что таким образом будут расширены возможности для ремонта авиационной техники, в том числе двигателей.
Ранее консультант в области авиации Ричард Абулафия в комментарии Bloomberg заявил, что российским авиакомпаниям удалось выдержать напор западных санкций.
В декабре 2022 года российская авиакомпания «Аэрофлот» выкупила десять самолётов Boeing 777-300ER у ирландской лизинговой компании.
При этом российский президент Владимир Путин рассказал, что ругался с министром транспорта Виталием Савельевым и требовал от него уделять больше внимания закупкам отечественной техники.