РБК: в России предложили расширить перечень стран — поставщиков авиазапчастей

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят крупнейшие российские авиакомпании, предложила Росавиации расширить список стран — поставщиков авиазапчастей.

Об этом информирует РБК со ссылкой на источник в отрасли.

Отмечается, что Росавиации предложили добавить в список стран — перевозчиков запчастей для самолётов Индонезию, Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Южную Корею, Малайзию и Пакистан.

Авторы обращения объяснили расширение списка тем, что таким образом будут расширены возможности для ремонта авиационной техники, в том числе двигателей.

Ранее консультант в области авиации Ричард Абулафия в комментарии Bloomberg заявил, что российским авиакомпаниям удалось выдержать напор западных санкций.

В декабре 2022 года российская авиакомпания «Аэрофлот» выкупила десять самолётов Boeing 777-300ER у ирландской лизинговой компании.

При этом российский президент Владимир Путин рассказал, что ругался с министром транспорта Виталием Савельевым и требовал от него уделять больше внимания закупкам отечественной техники.