Женщина родила во время ДТП в Южно-Сахалинске
- РИА Новости
Скорая помощь везла женщину в перинатальный центр, однако на перекрёстке автомобиль не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение. Через несколько минут у беременной начались роды.
Врачи вызвали на место реанимобиль и сами приступили к ведению родов, а перемещение женщины до конца рождения ребёнка было невозможно. Через десять минут пациентка родила девочку.
«Состояние её и мамы удовлетворительное. Направленный к месту аварии второй автомобиль скорой помощи доставил роженицу и новорождённого ребёнка в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Ранее водитель скорой помощи погиб в аварии с бетономешалкой в Свердловской области.