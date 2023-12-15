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Женщина родила во время ДТП в Южно-Сахалинске

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ДТП, произошедшее на перекрёстке улицы Пограничной и проспекта Мира в Южно-Сахалинске, закончилось родами. Об этом сообщил Министерство здравоохранения по Сахалинской области.
Женщина родила во время ДТП в Южно-Сахалинске
  • РИА Новости

Скорая помощь везла женщину в перинатальный центр, однако на перекрёстке автомобиль не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение. Через несколько минут у беременной начались роды.

Врачи вызвали на место реанимобиль и сами приступили к ведению родов, а перемещение женщины до конца рождения ребёнка было невозможно. Через десять минут пациентка родила девочку.

«Состояние её и мамы удовлетворительное. Направленный к месту аварии второй автомобиль скорой помощи доставил роженицу и новорождённого ребёнка в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Ранее водитель скорой помощи погиб в аварии с бетономешалкой в Свердловской области.

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